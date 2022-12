Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Völlinghausen - Verletzte Autofahrerin

Möhnesee (ots)

Am 27. Dezember kam es gegen 03.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Syringer Straße, in Höhe der Hausnummer 36. Eine 18-jährige Frau aus Möhnesee fuhr mit einem schwarzen VW in Richtung Soest und verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Pkw. Der VW kollidierte mit einer Mauer und kam anschließend zum Stillstand. Die junge Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000,- Euro.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell