POL-OE: Festnahme nach Auseinandersetzung auf Olper Schützenfest

Olpe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Siegen und der Kreispolizeibehörde Olpe:

Am Sonntag (17.Juli 2022) kam es gegen 01:35 Uhr im Anschluss an die Feierlichkeiten im Rahmen des Schützenfestes in Olpe zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf wurden zwei Personen mutmaßlich durch Messerstiche schwer verletzt. Aufgrund von Zeugenaussagen und Ermittlungen durch die eingesetzte Mordkommission des Polizeipräsidiums Hagen sowie der Kriminalpolizei Olpe konnte nun ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Es handelt sich dabei um einen 18-jährigen Mann aus Olpe. Dieser wurde am Mittwoch (27.Juli 2022) an seiner Wohnanschrift festgenommen und am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Siegen dem Haftrichter beim Amtsgericht Olpe vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 18-Jährigen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung. Dem zweiten Opfer geht es mittlerweile den Umständen entsprechend besser. Er konnte von der Intensiv- auf die Normalstation verlegt werden.

