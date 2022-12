Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Auffahrunfall

Soest (ots)

Am Dienstag kam es gegen 14.40 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der Werler Landstraße, in Höhe der Hausnummer 4. Ein 87-jähriger Autofahrer aus Soest fuhr mit seinem Nissan in Richtung Senator-Schwartz-Ring. In Höhe der Unfallstelle übersah er den vor ihm fahrenden VW eines 42-jährigen Mannes aus Bad Sassendorf, der beabsichtigte nach rechts abzubiegen. Trotz des eingeleiteten Bremsvorganges des 87-Jährigen, kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, bei der die 30-jährige Beifahrerin, die sich in dem VW befand, leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 1800,- Euro.(dk)

