POL-HS: Tageswohnungseinbruch

Kreis Heinsberg (ots) - Auch die Polizei Heinsberg hat sich an den landesweiten Kontrollen des Ferienreiseverkehrs in der Mitte der Sommerferien beteiligt. Beamtinnen und Beamte der Kreispolizeibehörde Heinsberg führten am 16. Juli, in der Zeit von 10 Uhr bis 16.30 Uhr, Fahrzeugkontrollen auf der Bundesstraße 56 in Fahrtrichtung Niederlande durch. Insgesamt ...

mehr