Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kontrollen des Ferienreiseverkehrs durch die Polizei Heinsberg

Kreis Heinsberg (ots)

Auch die Polizei Heinsberg hat sich an den landesweiten Kontrollen des Ferienreiseverkehrs in der Mitte der Sommerferien beteiligt. Beamtinnen und Beamte der Kreispolizeibehörde Heinsberg führten am 16. Juli, in der Zeit von 10 Uhr bis 16.30 Uhr, Fahrzeugkontrollen auf der Bundesstraße 56 in Fahrtrichtung Niederlande durch. Insgesamt kontrollierten sie 36 Fahrzeuge, darunter zwei Wohnmobile sowie sechs Wohnwagengespanne. Bei den Kontrollen wurde ein Fahrzeugführer festgestellt, der nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Eine entsprechende Anzeige wurde gefertigt und die Weiterfahrt untersagt. In drei Fällen war die Ladung nicht richtig gesichert und bei drei weiteren Fahrzeugen die Anhängelast überschritten oder das Gefährt überladen. Alle Fahrer erhielten eine Anzeige und vier von ihnen wurde ein Verwarngeld angeboten. Bei zeitgleich durchgeführten Geschwindigkeitskontrollen auf der Bundesstraße 56 wurden insgesamt 379 Verkehrsteilnehmende festgestellt, die zu schnell unterwegs waren. Ihnen wird nun ein Verwarngeld angeboten. 27 weitere Fahrerinnen und Fahrer waren so schnell unterwegs, dass sie eine Anzeige erhalten werden. Auch zukünftig wird es weitere unangekündigte Verkehrskontrollen geben, um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmenden auf den Straßen im Kreisgebiet zu erhöhen.

