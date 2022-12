Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Niederbergheim - Unfallflucht

Warstein (ots)

Am Dienstag kam es gegen 14.10 zu einem Verkehrsunfall auf der Möhnestraße, in etwa in Höhe der Kreuzung Lietwerk. Ein 24-jährige Frau aus Möhnesee fuhr mit ihrem Mitsubishi aus Völlinghausen kommend in Richung Sichtigvor. In Höhe der Unfallstelle kam ihr ein weißer Pkw entgegen, der von der Fahrbahn nach links abkam, so dass die junge Frau nach rechts ausweichen musste, um eine Kollision mit dem Pkw zu vermieden. Bei dem Ausweichmanöver touchierte sie mit ihrem Mitsubishi die Schutzplanke. Der unbekannte Pkw entfernte sich anschließend, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921 91000 zu melden.(dk)

