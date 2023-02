POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.02.2023 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis - Warnmeldung

Heilbronn (ots) - Adelsheim: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht Unbekannte verschafften sich am Dienstag unberechtigt Zutritt zu einem Haus in Adelsheim. Der oder die Täter hebelten zwischen 12 Uhr und 17.45 Uhr ein Fenster des Anwesens in der Obere Eckenbergstraße auf und gelangten so in das ...

