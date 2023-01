POL-PPWP: Rettungswagen gerät ins Rutschen

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Ein Reisebüro haben sich Einbrecher am Wochenende in Hochspeyer ausgesucht. Sie scheiterten allerdings an der Tür. Weil die Täter Sachschaden anrichteten, sucht die Polizei Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0631 369-2150. Zwischen Freitagnachmittag, 17 Uhr, und Samstagvormittag, 9.30 Uhr, machen sich die Unbekannten an der Eingangstür in der Hauptstraße zu ...

