Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrüche mit hohem Schaden

Kaiserslautern (ots)

Im Stadtteil Siegelbach haben Unbekannte am Sonntagabend zwei Wohnhäuser heimgesucht. Die Polizei schließt nicht aus, dass die Taten in einem Zusammenhang stehen. Zwischen 17:45 Uhr und 19:30 Uhr drangen die Einbrecher durch eine Terrassentür in ein Haus ein und stahlen Goldmünzen, Schmuck sowie Bargeld. Sie erbeuteten Wertgegenstände in Höhe von circa 100.000 Euro. Kurze Zeit später brachen Diebe einige Grundstücke weiter an einem Wohngebäude ein Fenster auf. Sie nahmen Schmuck im Wert von mindestens 1.000 Euro mit. Die Täter nutzten jedes Mal die Abwesenheit der Hausbewohner aus. An den Tatorten sicherte die Polizei Spuren. Die Beamten ermitteln und bitten um Hinweise: Wem sind am Sonntag Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell