Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Trio prellt Taxi-Zeche

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht drei Männer, die am frühen Sonntagmorgen ihre Taxi-Zeche geprellt haben. Das Trio hatte sich an einer Disco in der Zollamtstraße abholen und in Richtung Landstuhl fahren lassen. Als sie den Stadtteil Einsiedlerhof passierten, baten die Passagiere den Fahrer, in der Kaiserstraße an einem Geldautomaten anzuhalten, damit sie sich dort mit Bargeld versorgen können. Der Taxifahrer folgte dem Wunsch und ließ die Männer aussteigen. Alle drei ergriffen die Flucht und suchten das Weite in Richtung des angrenzenden Wohngebiets.

Die alarmierte Polizeistreife startete eine Suche in der Umgebung, konnte aber keine weiteren Anhaltspunkte über den weiteren Fluchtweg der Männer - oder ihren Unterschlupf - ermitteln. Die US-Militärpolizei war in die Fahndung mit eingebunden. Die weiteren Ermittlungen laufen. Zeugen, die Hinweise auf das geflüchtete Trio geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell