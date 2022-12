Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Zwei Einbrüche in Mehrfamilienhaus

Sprockhövel (ots)

Am Mittwoch kam es in der Zeit von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Wittener Straße zu zwei Einbrüchen. Die bislang unbekannten Täter beschädigten an der rückwärtigen Hausseite die Terrassentür und dessen Rollladen einer Erdgeschosswohnung. Sie hebelten den Glaseinsatz der Tür heraus und gelangen so in die Wohnung. Sie durchsuchten die Wohnung und hebelten anschließend die Wohnungstür der Erdgeschosswohnung von innen auf. Dadurch gelangten sie in den Hausflur des Zweifamilienhauses. Die Wohnungseingangstür der Wohnung des ersten Obergeschosses wurde ebenfalls aufgehebelt. Auch diese Wohnung wurde durchsucht. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Bei der Tatbeute handelt es sich bislang um eine geringe Menge Bargeld.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell