POL-EN: Gevelsberg-Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Wetter (ots) - Am Dienstag (20.12) brachen Unbekannte zwischen 15:30 und 20:45 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Köhlerwaldstraße ein. Die Täter öffneten gewaltsam das Küchenfenster und stiegen so in das Haus ein. Sie durchsuchten das Erd- und Obergeschoss und fanden Schmuck als Beute. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle ...

