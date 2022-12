Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Unfall unter Alkoholeinfluss

Hattingen (ots)

Gegen 23:30 Uhr am vergangenen Montag (20.12.) befuhr ein 40-jähriger Mann aus Hattingen mit einem Audi die Sprockhöveler Straße in Fahrtrichtung Hattingen. Aus bislang ungeklärten Gründen kam er in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte rechtsseitig mit der Leitplanke. Daraufhin wendete er und fuhr in Fahrtrichtung Sprockhövel an den Fahrbahnrand. Der 40-Jährige erlitt beim Unfall keine Verletzungen, sein Fahrzeug verblieb fahrbereit. Es wurde außerdem Alkoholgeruch in der Atemluft des Hattingers festgestellt, was ein durchgeführter Alkoholtest bestätigte. Er wurde zur Polizeiwache in Hattingen gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt.

