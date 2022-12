Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gestohlener VW zurückgelassen

Herdecke (ots)

Gegen 23:10 Uhr befuhren am vergangenen Montag (20.12.) zwei bislang unbekannte Personen mit einem VW die Straße "Am Ossenbrink" in Fahrtrichtung Ahlenberg. Sie fielen dabei Passanten aufgrund eines defekten Auspuffs und der damit verbundenen Lautstärke auf. Als ein Streifenwagen im Begriff war das Fahrzeug anzuhalten und einer Kontrolle zu unterziehen, bremsten die Insassen ruckartig ab und flüchteten fußläufig in unbekannte Richtung. Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ. Es ist nach aktuellem Ermittlungsstand davon auszugehen, dass es sich sowohl bei dem Fahrzeug als auch bei einem weiteren im Fußraum gefunden Kennzeichen um Diebesgut handelt. Beides wurde sichergestellt.

