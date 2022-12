POL-EN: Ennepetal- Ennepetalerin wird Opfer von brutalem Überfall- Zeugen gesucht!

Schwelm (ots) - In der Zeit von Samstag bis Sonntag brachen Unbekannte in ein Haus in der Lindenbergstraße ein. Die Täter hebelten ein Fenster im Erdgeschoss auf und gelangten so in das Haus. Ob etwas entwendet wurde ist bisher nicht bekannt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227 Fax: 02336/9166-2199 ...

mehr