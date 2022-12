Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Unbekannte zünden Tannenbäume und Papiercontainer an

Herdecke (ots)

Am Samstagmorgen meldeten Passanten, gegen 02:30 Uhr, Feuerwehr und Polizei mehrere brennende Tannenbäume, die an einem Verkaufstand am Westender Weg gelagert wurden. Mehrere Bäume wurden durch das Feuer beschädigt, die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen, so dass kein weiterer Sachschaden entstand. Hinweise auf die Täter oder die genaue Brandursache gibt es bisher nicht. Gegen 04:00 Uhr wurde ein weiterer Brand gemeldet. Am Kirchender Dorfweg Ecke zum Kuckuck wurde der Inhalt eines Papiercontainers in Brand gesetzt. Auch hier gibt es bislang keine Hinweise auf Täter oder eine Brandursache. Ob die Taten in einem Zusammenhang stehen. Wird derzeit durch die Kriminalpolizei geprüft. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Feuer wurden aufgenommen.

