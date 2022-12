Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Wohnungseinbrüche in der Lerchenstraße und in der Milsper Straße

Gevelsberg (ots)

Unbekannte brachen im Verlaufe des letzten Wochenendes (16.12. bis 18.12) in eine Wohnung an der Milsper Straße ein. Sie hebelten die Terrassentür auf und gelangten so in die Wohnung. Sie durchsuchten Schränke und Schubladen und erbeuteten nach bisherigen Erkenntnissen zwei Armbanduhren. Auch in der Lerchenstraße machten sich am 18.12. unbekannte Täter an dem Badezimmerfenster einer Doppelhaushälfte zu schaffen. In der Zeit von 19:45 Uhr und 21:30 Uhr hebelten die das Fenster auf und gelangten so in das Haus. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten der Etagen und entwendeten Bargeld und Schmuck.

