Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Rutesheim: Unfallflucht - VW kippt auf die Seite

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, sucht Zeugen, die am Sonntag gegen 08.35 Uhr zwischen den Anschlussstellen Rutesheim und Heimsheim eine Unfallflucht beobachtet haben. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Kastenwagens mit ausländischer Zulassung und grüner Aufschrift befand sich auf der mittleren Spur, um ein Wohnmobil einer 48-Jährigen zu überholen. Als er sich wieder vor der 48-Jährigen einordnete, tat er dies wohl so knapp, dass die Frau abbremsen und nach links ausweichen musste. In der Folge stieß sie mit dem VW einer 25-Jährigen zusammen, die hierauf nach links von der Fahrbahn abkam und gegen die linksseitig verlaufende Betonleitwand prallte. Der VW kippte anschließend auf die Fahrerseite und rutschte mehrere hundert Meter über die Fahrbahn. Die Fahrerin und ihre gleichaltrige Beifahrerin erlitten Verletzungen und kamen mit dem Rettungsdienst in Krankenhäuser. Während die Wohnmobil-Fahrerin anhielt, setzte der Unbekannte seine Fahrt weiter in Richtung Karlsruhe fort. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell