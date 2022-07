Polizei Düsseldorf

POL-D: ++Folgemeldung++ Duisburg-Beeckerwerth - A42 Richtung Dortmund - Pkw prallt gegen Lkw - Eine Person schwer verletzt - VU-Team der Polizei Düsseldorf im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Montag, 25. Juli 2022, 08:11 Uhr

Wie bereits mit Meldung von heute Morgen berichtet, prallten bei Duisburg Beeckerwerth ein Opel Corsa und ein Lkw aufeinander. Die Fahrerin des Pkw wurde dabei schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber landete an der Unfallstelle. Insgesamt waren vier Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. Siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5280619 Den ersten Unfallermittlungen zufolge fuhr der Opel frontal gegen das Heck des Lkw eines 60-Jährigen aus Wiedensahl. Ein nachfolgender VW Golf wollte der Unfallstelle ausweichen und touchierte dabei einen weiteren Lkw. Die Fahrerin des Opel Corsa, eine 34-Jährige aus Kalkar, war zeitweilig in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Kräfte der Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungswagen brachte sie zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Rettungshubschrauber landete zwischenzeitlich ebenfalls an der Unfallstelle. Der 60-Jährige, die Fahrerin des Golf sowie der Fahrer des weiteren Lkw blieben unverletzt.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Düsseldorf sicherte vor Ort die Unfallspuren. Bedingt durch Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme kam es immer wieder zu temporären Sperrungen der Richtungsfahrbahn Dortmund. Der Verkehr staute sich zeitweilig bis auf sieben Kilometer zurück. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 14.000 Euro.

