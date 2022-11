Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbrüche - Diebstahl aus Pkw - Körperverletzung - E-Scooter gestohlen

Fulda (ots)

Einbrüche

Künzell. Unbekannte brachen am Freitagabend (25.11.) in ein Bürogebäude in der Gottlieb-Daimler-Straße im Ortsteil Pilgerzell ein. Die Täter hebelten eine Fenstertür auf und durchsuchten den Innenraum. Sie stahlen Bargeld und hinterließen circa 800 Euro Sachschaden.

Auch ein Einfamilienhaus in der Gottlieb-Daimler-Straße wurde am Freitagabend zum Ziel unbekannter Einbrecher. Hier hebelten die Täter eine Balkontür auf, um ins Gebäude zu gelangen. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume nach Wertgegenständen und stahlen Bargeld sowie Schmuck noch unbekannten Werts. Es entstand circa 500 Euro Sachschaden.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Pkw

Petersberg. In der Heckenstraße stahlen Unbekannte am Freitagabend (25.11.) eine Geldbörse und Schuhe aus einem VW Transporter. Das Fahrzeug stand in einer Garage eines Einfamilienhauses.

Körperverletzung

Fulda. In der Nacht zu Sonntag (27.11.), gegen 5.16 Uhr, kam es in der Brauhausstraße - Ecke Rangstraße zu einer Körperverletzung. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde dort ein 32-jähriger Mann aus Fulda plötzlich von einem unbekannten Täter zu Boden gerissen und mit den Fäusten geschlagen. Der Täter ließ kurz darauf von dem Fuldaer ab und flüchtete in Begleitung von zwei weiteren Personen in unbekannte Richtung. Der 32-Jährige beschreibt den Täter folgendermaßen: männlich, circa 25 bis 30 Jahre alt, circa 190 cm groß, muskulöse Statur, blonde kurze Haare, bekleidet mit einer blauen Jacke und einer blauen Jeans.

Einbruch in Scheune

Burghaun. In der Goldstraße im Ortsteil Hünhan brachen Unbekannte in der Nacht auf Sonntag (27.11.) in eine Scheune ein. Die Täter gelangten über ein Fenster ins Gebäude und stahlen Bargeld, Zigaretten und Getränke noch unbekannten Werts.

E-Scooter gestohlen

Fulda. Unbekannte stahlen am Sonntagabend (27.11.), zwischen 18 Uhr und 20 Uhr, einen E-Scooter des Herstellers Ninebot mit dem amtlichen Kennzeichen 539 WMC. Das Fahrzeug im Wert von circa 500 Euro stand zusammen mit drei weiteren Rollern mit einer Kette gesichert in der Fußgängerzone in der Bahnhofsstraße.

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell