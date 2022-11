POL-OH: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und Fahrerflucht im Bereich der Polizeistation Fulda

Fulda (ots) - Auffahrunfall mit Personenschaden Am Freitag, 25.11.2022, ereignete sich um 11:25 Uhr in der Petersberger Straße in Fulda ein Verkehrsunfall. Ein Pkw VW Golf musste an der Einmündung der Straße Am Ziegelberg wegen einer roten Ampel anhalten. Der 21-jährige Fahrer eines nachfolgenden Klein-Lkw bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Golf auf. Dadurch wurde die 47-jährige Beifahrerin im VW leicht ...

