POL-OH: Pkw-Fahrer verursacht Unfall unter Alkoholeinfluss und flüchtet zu Fuß

Bad Hersfeld (ots) - 1. Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden Bad Hersfeld - Ein 27-jähriger Bad Hersfelder parkte seinen Pkw Opel Corsa am 22.11.22 gegen 11.00 Uhr in Bad Hersfeld in der Bismarckstraße ordnungsgemäß am Fahrbahnrand. Am 24.11.22 gegen 12.15 Uhr stellte er fest, dass sein Pkw an der gesamten linken Fahrzeugseite beschädigt wurde. Ein bisher ...

mehr