Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Körperliche Auseinandersetzung am Lappan in Oldenburg +++

Oldenburg (ots)

Am vergangenen Samstagabend erhielt die Polizei eine Meldung über eine Schlägerei am Lappan in Oldenburg.

Nach ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass ein 15-jähriger Oldenburger einen 19-Jährigen vermutlich mit einem Schlagstock angegriffen haben soll.

Demnach ereignete sich die Tat gegen 21.00 Uhr, als sich das 19-jährige Opfer mit seinen Freunden am Lappan aufhielt. Der 15-Jährige, der ebenfalls in einer Gruppe im Stadtgebiet unterwegs war, sei plötzlich auf den 19-Jährigen mit einem Schlagstock in der Hand zugegangen. Der 19-Jährige habe den Schlag mit seinem Arm abgewehrt und sich dabei leicht verletzt. Als die Polizei eintraf, rannte der 15-Jährige plötzlich los, um zu flüchten. Die Polizeibeamten nahmen sofort die Verfolgung auf und konnten den 15-Jährigen in der Fußgängerzone stellen.

Das Opfer und der Tatverdächtige sollen sich flüchtig kennen.

Gegen den 15-Jährigen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Zeugenhinweise zu dieser Tat nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegen.

(907940)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell