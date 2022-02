Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach einer Körperverletzung in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots)

Am 09.01.2022 kam es im Neubrandenburger Reitbahnviertel zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 84-jährigen Mannes.

Nach bisherigen Erkenntnissen füttert der 84-Jährige täglich zwischen 10:00 und 11:00 Uhr am Reitbahnsee die Tauben und Enten und versorgt anschließend seine Tiere in seiner Kleingartenparzelle im KGV Nordpark. Dort wurde er am 09.01.2022 gegen 11:15 Uhr durch eine unbekannte männliche Person aufgesucht. Diese beklagte sich über das Füttern der Tauben, da diese die ganze Straße beschmutzen. Der 84-Jährige wurde von dem Täter unvermittelt mehrfach mit der Faust in das Gesicht geschlagen und musste später im Klinikum Neubrandenburg behandelt werden. Der Täter flüchtete mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung. Er wurde wie folgt beschrieben: zwischen 25 und 30 Jahre alt, 170 cm bis 180 cm groß, hatte keinen Bart, braun gelocktes Haar, einen deutschen Phänotyp und sprach hochdeutsch. Außerdem trug er eine schwarze Jacke mit drei weißen, horizontal angeordneten Streifen im Bauchbereich (möglicherweise ein Hinweis auf die Marke Adidas).

Beamte des Kriminalkommissariats Neubrandenburg haben die Ermittlungen wegen Körperverletzung gegen den unbekannten Täter aufgenommen.

Es werden Zeugen gesucht, welche Hinweise zu dem Täter oder dem Tatgeschehen geben können oder selbst durch eine männliche Person dieser Beschreibung auf das Füttern am Reitbahnsee angesprochen wurden. Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier in Neubrandenburg unter 0395 - 5582 5224 oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

In Absprache mit dem Ordnungsamt Neubrandenburg, ist das Füttern der Enten und Tauben im Bereich des Reitbahnsees nicht verboten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell