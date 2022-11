Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schwerer Verkehrsunfall auf der L3170 - Pkw-Fahrerin schwer verletzt - Zeugenaufruf

Hünfeld (ots)

Am Samstag (26.11.2022) ereignete sich gegen 08.30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der L 3170, zwischen Arzell und Buchenau, bei dem eine Beteiligte lebensbedrohlich verletzt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr eine 21-jährige Fahrerin aus dem Bereich Philippsthal (Werra) mit einem Kleinwagen Suzuki die L 3170 aus Arzell kommend in Richtung Buchenau. In einer Rechtskurve kam die Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde die Fahrerin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und lebensbedrohlich verletzt. Die Verletzte musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack befreit werden und kam nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle in ein Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer blieb durch das Unfallgeschehen unverletzt. Ein Gutachter wurde mit der Rekonstruktion des Unfallhergangs beauftragt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 26.000 Euro geschätzt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste die L 3170 voll gesperrt werden. Hinweise bzw. Angaben zum Unfallhergang bitte an die Polizeistation Hünfeld unter Telefon 06652/96580, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Insbesondere der Fahrer / die Fahrerin eines dunklen Pkw, der sich unmittelbar vor dem Lkw befand, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

