POL-OH: Verkehrsunfälle im Bereich der Polizeistation Bad Hersfeld

1. Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Bad Hersfeld - Ein 27-jähriger Bad Hersfelder parkte seinen Pkw Opel Corsa am 22.11.22 gegen 11.00 Uhr in Bad Hersfeld in der Bismarckstraße ordnungsgemäß am Fahrbahnrand. Am 24.11.22 gegen 12.15 Uhr stellte er fest, dass sein Pkw an der gesamten linken Fahrzeugseite beschädigt wurde. Ein bisher unbekannter Fahrer streifte vermutlich beim Vorbeifahren die linke Seite des geparkten Pkw und verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.500 Euro.

2. Verkehrsunfallflucht und Trunkenheit am Steuer

Bad Hersfeld - Ein 58-jähriger Bad Hersfelder parkte seinen Pkw VW Golf in Bad Hersfeld in der Straße An der Haune auf dem Gelände einer Tankstelle. Beim Ausparken setzte er zurück und stieß dabei gegen einen ordnungsgemäß geparkten Pkw VW Golf einer 24-jährigen Hersfelderin. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die 24-jährige konnte das amtliche Kennzeichen des flüchtigen Pkw ablesen und der Polizei mitteilen. Der 58-jährige Unfallverursacher konnte daraufhin ermittelt werden. Da er unter Alkoholeinfluss stand wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

