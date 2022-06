Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe unterwegs

Plettenberg (ots)

Eine 73-jährige Herscheiderin wurde am Freitagmittag beim Einkaufen in einem Discounter an der Hohle Straße bestohlen. Sie betrat gegen 13 Uhr das Geschäft. Während des Einkaufes befand sich ihre Geldbörse in ihrer Handtasche. Beim Bezahlvorgang an der Kasse bemerkte sie, dass ihre Geldbörse sich nicht mehr in der Handtasche befand. Während ihres Einkaufes hatte sie keine verdächtigen Beobachtungen gemacht. Die Polizei warnt immer wieder vor Taschendieben, die sich seit einigen Monaten vermehrt in heimischen Discountern aufhalten. Kunden sollten ihre Geldbörsen unbedingt dicht am Körper tragen - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. (wib)

