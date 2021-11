Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zoff am ZOB

VW Golf beschädigt

Plettenberg (ots)

Am 27.11.2021 kam es gegen 19:40 Uhr zu Streitigkeiten an der Haltestelle in der Grünestraße. Dabei wurde ein 16-jähriger Werdohler nach eigenen Angaben unvermittelt von einem ihm flüchtig bekannten 15-jährigen Plettenberger angegriffen. Dieser schlug ihm mehrfach ins Gesicht und trat anschließend noch gegen den Kopf. Zeugen wurden auf den Vorfall aufmerksam und gingen dazwischen. Der 16-Jährige wurde bei der Auseinandersetzung verletzt und erstattete nach einer ambulanten ärztlichen Behandlung Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern noch an. Hinweise an die Polizei Plettenberg unter 02391-9199-0.

VW Golf beschädigt

In der Ziegelstraße wurde am 27.11.2021, zwischen 16:15 Uhr und 16:30 Uhr, ein geparkter VW Golf in Schwarz beschädigt. Hier hatte ein unbekannter Täter die hintere Beifahrertür zerkratzt und leicht eingedrückt. Wodurch die Beschädigungen entstanden sein könnten, ist bisher unklar. Bei der Örtlichkeit handelt es sich um den Parkplatz des dortigen Verbrauchermarktes. Auch hier nimmt die Polizei Plettenberg sachdienliche Hinweise entgegen.(becks)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell