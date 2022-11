Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldung der Polizeiautobahnstation Petersberg

Fulda (ots)

Alkoholisierter Sattelzug-Fahrer kommt von der Fahrbahn ab

Sachschaden in Höhe von ca. 25.000,- Euro lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls am späten Samstagabend (26.11.) auf der A 7 bei Uttrichshausen. Der bei einer niederländischen Spedition beschäftigte 46-jährige Fahrer aus Rumänien war mit seinem Sattelzug gegen 22:30 Uhr aus Richtung Fulda kommend zunächst in Richtung Landesgrenze Hessen/Bayern unterwegs. Als er an der Tank- und Rastanlage Uttrichshausen-West von der Autobahn abfahren wollte, kam er auf dem dortigen Verzögerungsstreifen nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte auf ca. 80 Meter die Schutzplanke und kam schließlich auf der angrenzenden Grünfläche zum Stillstand. Durch die eingesetzte Streife der Polizeiautobahnstation Petersberg wurde festgestellt, dass der rumänische Staatsbürger erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv, weshalb der Mann zur Durchführung einer Blutentnahme vorübergehend in Polizeigewahrsam kam. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde er nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Für die Dauer der 2,5-stündigen aufwendigen Bergung des Sattelzugs mit zwei Autokränen musste im Bereich der Unfallstelle ein Fahrstreifen für den Verkehr gesperrt werden. Zu Behinderungen kam es aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens aber nicht.

