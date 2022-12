POL-HB: Nr.: 0787 --Mutmaßlicher Täter nach Überfall gestellt

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Walle, OT Westend, Sankt-Magnus-Straße Zeit: 18.12.2022, 20:50 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten am Sonntagabend einen 41-jährigen Mann. Er ist verdächtig, einen Imbiss in Walle überfallen zu haben. Außerdem prüfen die Polizisten einen möglichen Zusammenhang zu einem Raub in Findorff am selben Tag.

Um 20:50 Uhr betrat ein Mann den Imbiss in der Sankt-Magnus-Straße. Er zog ein Messer, bedrohte die Angestellte damit und forderte sie auf, die Kasse und ihre Handtasche zu öffnen. Dem kam die Mitarbeiterin nach und übergab dem Räuber Bargeld, anschließend flüchtete er. Die alarmierten Einsatzkräfte stellten den 41-Jährigen aufgrund der Täterbeschreibung schließlich in einer Straßenbahn im Doventorsteinweg und nahmen ihn vorläufig fest. Bei ihm fanden sie ein Messer und Raubgut, das aus einer weiteren Tat stammte. Dabei wurde einer 52-Jährigen unter anderem ein Rucksack und ein Mobiltelefon unter Vorhalt eines Messers entwendet.

Der 41-Jährige wurde mit auf die Wache genommen, die weiteren Ermittlungen dauern an. Der Mann soll noch im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

