Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Einbruch in Einfamilienhaus

Schwelm (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am vergangenen Montag (20.12.) im Zeitraum zwischen 08 und 19 Uhr Zugang zu einem in der Königsberger Straße befindlichen freistehenden Einfamilienhaus durch Aufhebeln der Terrassentür. Im Inneren des Hauses durchwühlten sie daraufhin sämtliche Schränke und Schubladen im, bis sie schließlich Schmuck im vierstelligen Wert entwendeten und in unbekannte Richtung vom Tatort flohen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell