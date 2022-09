Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schwetzingerstadt: Falsche Versicherungsvertreter entwenden Bargeld - Zeugen gesucht!

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots)

Am Montag verschaffte sich eine unbekannte, männliche Personen gegen 13:45 Uhr Zutritt zu einer Wohnung in der Rheinhäuser Straße. Zwei Unbekannten klingelten und gaben sich als Versicherungsvertreter aus, die wegen eines angeblichen Wasserschadens im Haus nach etwaigen Schäden sehen müssten. Nachdem einer der beiden Täter in die Wohnung gelassen wurde, entwendete dieser unbemerkt rund 1.000 Euro Bargeld, sowie einen Safe-Schlüssel.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, unter der Telefonnummer 0621-174-3310, zu melden.

