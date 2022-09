POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Resümee zweites Wochenende 606. Wurstmarkt - Polizei zieht Bilanz

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am Samstag den 17.09.2022, gegen 01:30 Uhr, stellte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Neustadt in der Hauptstraße in Neustadt eine, mittels Sturmhaube und Schirmmütze, maskierte Person fest. Im Rahmen einer Personenkontrolle wurden bei der 20-Jährigen mehrere Permanent-Marker, Aufkleber mit politisch motiviertem Hintergrund und ein augenscheinlich abgebrochener Mercedes-Stern aufgefunden. In unmittelbarer Nähe zur ...

mehr