Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Auf frischer Tat ertappt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Samstag den 17.09.2022, gegen 01:30 Uhr, stellte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Neustadt in der Hauptstraße in Neustadt eine, mittels Sturmhaube und Schirmmütze, maskierte Person fest. Im Rahmen einer Personenkontrolle wurden bei der 20-Jährigen mehrere Permanent-Marker, Aufkleber mit politisch motiviertem Hintergrund und ein augenscheinlich abgebrochener Mercedes-Stern aufgefunden. In unmittelbarer Nähe zur Kontrollörtlichkeit konnte, an dem Schaufenster eines Ladengeschäftes, ein frisch aufgebrachter Schriftzug festgestellt werden. Dieser ließ sich den, durch die Person mitgeführten, Stiften zuordnen. Aufkleber, Stifte und Mercedes-Stern wurden sichergestellt. Die 20-Jährige erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Diebstahl.

