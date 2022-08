Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Aktuell mehrere Betrugsversuche im Stadtgebiet Boppard

Falsche Polizeibeamte unterwegs

Boppard (ots)

Derzeit erhält die Polizei in Boppard vermehrt Hinweise, wonach insbesondere lebensältere Mitbürger Anrufe von einem angeblichen Polizisten erhalten. Dabei versucht der Täter glaubwürdig zu vermitteln, dass Ihr Geld bzw. ihre Wertsachen zuhause nicht sicher seien und bietet Ihnen an, dass die Polizei vorbei kommen würde, um ihr Erspartes "in Sicherheit" zu bringen. Hierbei handelt es sich um eine bekannte Betrugsmasche. Die Polizei rät: Übergeben sie Unbekannten kein Geld oder Wertsachen. Zögern Sie nicht bei ihrer örtlichen Polizeidienststelle anzurufen und nachzufragen, ob der Anruf tatsächlich von dort kam.

