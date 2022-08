POL-PDKO: Sachbeschädigung an Pkw durch Feuer - Zeugen gesucht

Andernach (ots) - Wie erst jetzt bekannt wurde, wurden in der Zeit vom 07.08.22- 05:00- 11:00 Uhr, in Höhe der Konrad- Adenauer- Allee 80, in Andernach, an einem dort geparkten PKW die Außenspiegel zerstört. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen Golf. Wer kann Angaben zu dem/den Tätern machen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Andernach ...

mehr