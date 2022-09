Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Unter Betäubungsmitteleinfluss E-Scooter geführt

Grünstadt (ots)

Am Mittwoch, 14.09.2022 gegen 21:45 Uhr wurde ein 24-jähriger Fahrer eines E-Scooter im Bereich der Kirchheimer Straße in Grünstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten feststellen. Außerdem war der junge Mann kein Unbekannter, bereits im Mai dieses Jahres wurde der Grünstadter wegen des Führens eines E-Scooter unter Betäubungsmitteleinfluss polizeilich auffällig. Dem jungen Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und ihm wurde auf der Dienststelle durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet. Da es sich hierbei um einen Wiederholungsfall handelt, muss der junge Mann nun u.a. mit einer empfindlichen Geldstrafe rechnen. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

