Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallflucht - beschädigtes Fahrzeug gesucht

Weidenthal (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am 14.09.2022 gegen 12:43 Uhr in der Hauptstraße in Weidenthal touchierte eine Autofahrerin einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw. Hierbei brach der linke Aussenspiegel des geparkten Fahrzeugs ab. Die Unfallverursacherin nahm den Aussenspiegel an sich und fuhr mit der Absicht weg, am Nachmittag die Unfallstelle erneut aufzusuchen. Die Unfallverursacherin meldete sich später telefonisch bei der Polizei. Die Beamten konnten das beschädigte Fahrzeug jedoch nicht auffinden. Bei dem beschädigten Fahrzeug soll es sich um einen dunklen älteren Pkw handeln. Weiteres ist nicht bekannt. Der geschädigte Fahrzeughalter kann sich mit der Polizei Neustadt in Verbindung setzen.

