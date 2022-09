POL-PDNW: Alkoholfahrt - Führerschein entzogen

Bad Dürkheim (ots) - Am 12.09.2022 gegen 23:00 Uhr ereignete sich in Bad Dürkheim, in der Weinstraße eine Verkehrsunfallflucht durch einen 67-jährigen PKW-Fahrer aus dem Kreis Bad Dürkheim. Dieser kollidierte auf der Fahrt von Bad Dürkheim nach Ungstein, mit einem geparkten PKW in der Weinstraße in Bad Dürkheim Ungstein. Beide PKW wurden durch den Zusammenstoß erheblich beschädigt. Es entstand ein ...

