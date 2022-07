Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Segeberg - Trickdiebstahl durch falsche Wasserwerksmitarbeiter

Bad Segeberg (ots)

Am Donnerstagnachmittag (28.07.2022) ist es in der Kurhausstraße in Bad Segeberg zwischen Schillerstraße und Karl-Storch-Straße zum Trickdiebstahl durch falsche Wasserableser zum Nachteil eines älteren Ehepaares gekommen.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen erschienen zwei Männer um 15:15 Uhr unangekündigt bei dem lebensälteren Ehepaar und gaben sich als Mitarbeiter der Wasserwerke aus und gelangten so in die Wohnung.

Angeblich müsse für wenige Minuten das Wasser abgestellt werden. Unter dem Vorwand, dass die Eheleute den Wasserwerken noch Geld schulden würde, ging der Geschädigte an einen Schrank, um diesem Bargeld zu entnehmen.

Offenbar nutzen die Täter die Gelegenheit, um den Aufbewahrungsort des Geldes auszuspähen und vertrösten den Senior, die Geldangelegenheiten später zu regeln.

Während einer den Männer den Geschädigten in der Küche ablenkte, entwendete der zweite 3.000 Euro aus dem Wohnzimmer.

Als die Ehefrau den Diebstahl bemerkte, flohen die Männer aus der Wohnung.

Die Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief erfolglos.

Die Unbekannten waren unterschiedlich groß, schlank und mit blauer Hose, blauer Jacke, vermutlich Handwerkerkleidung, und Caps bekleidet. Sie sprachen fließend deutsch.

Die Kriminalpolizei Bad Segeberg bittet um sachdienliche Hinweise zur weiteren Fluchtrichtung und einem möglicherweise verwendeten Fahrzeug unter 04551 8840. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang ausdrücklich davor, fremde Personen in die eigenen vier Wände zu lassen.

Trickdiebstahl in Wohnungen ist nach dem Taschendiebstahl auf der Straße die vermutlich häufigste Straftat, von der ältere Menschen betroffen sein können.

Alle bekannten Täter-Arbeitsweisen lassen sich auf drei Grundmuster zurückführen:

- das Vortäuschen einer Notlage, die scheinbar eine Hilfeleistung oder Unterstützung durch das Opfer in der Wohnung erfordert.

- das Vortäuschen einer offiziellen Funktion, die den Täter vermeintlich zum Betreten der Wohnung berechtigt

- das Vortäuschen einer persönlichen Beziehung zum Opfer, die eine Einladung zum Betreten der Wohnung nahelegt.

Opfer der Täterinnen und Täter sind fast ausschließlich ältere, teils hochbetagte Menschen. Beim Trickdiebstahl an der Haustür werden viele Maschen angewandt. Von der Bitte nach einem Glas Wasser oder Papier und Stift, um einem Nachbarn eine Nachricht zu hinterlassen, bis zu angeblichen Handwerkern sind der Kreativität der Diebe keine Grenzen gesetzt.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang zur Wachsamkeit und rät davon ab, Unbekannte in die eigene Wohnung zu lassen.

Im Zweifel holen Sie sich nachbarschaftliche Unterstützung oder melden Sie sich bei der Polizei.

Bei angeblichen Dienstleistern kann es helfen, diese zunächst vor der verschlossenen Tür warten zu lassen. Ein anschließender Anruf bei der Firma sollte über die Echtheit des Mitarbeiters Klarheit schaffen.

Diese und weitere Informationen finden sich auf der Internetseite der Polizeiberatung unter

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

Wertvolle Sicherheitstipps für Senioren zu verschiedenen Themen sind dem Bereich der Prävention der Homepage der Landespolizei Schleswig-Holstein unter

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/POLIZEI/Praevention/Senioren/_artikel/sicherheitstipps_artikel.html

zu entnehmen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell