POL-SE: Elmshorn - Kühlschränke und Leuchtstoffröhren abgelagert

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht von Dienstag auf den gestrigen Mittwoch (27.07.2022) ist es im Flamweg in Elmshorn zwischen Gärner- und Gerberstraße zum Einbruch in die Räumlichkeiten eines Pizza-Lieferdienstes gekommen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen drangen zwei Personen gegen 00:00 Uhr gewaltsam in das Gebäude ein und entwendeten die Wechselgeldkasse mit einem mittleren dreistelligen Bargeldbetrag. ...

