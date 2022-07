Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Tatverdächtiger nach Brandstiftung flüchtig - Zeugen gesucht

Bad Segeberg (ots)

In der vergangenen Nacht ist es in der Elmshorner Straße in Pinneberg zwischen Osterloher Weg und Kornkamp zur Brandstiftung in einem leerstehenden Einfamilienhaus gekommen.

Um 23:28 Uhr meldete ein Anwohner Rauchentwicklung aus dem Gebäude. Die Feuerwehr löschte ein kleineres Feuer im Gebäudeinneren. Des Weiteren entstanden Schäden durch starke Verrußung.

Aufgrund der vorgefundenen Spurenlage ist von einer Brandstiftung auszugehen. Der Tatort wurde beschlagnahmt.

Gegen 23:00 Uhr wurde eine dunkelgekleidete Person, vermutlich ein Mann mit einer Körpergröße von 1,80 Metern, beobachtet, der das Grundstück betrat und sich später in Richtung Kummerfeld zu Fuß entfernte.

Nach einer ersten Schätzung dürfte sich der Sachschaden auf mindestens 50.000 Euro belaufen.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen und sucht Zeugen, die nähere Angaben zu der beobachteten Person und dessen weiterer Fluchtrichtung geben können.

Die Ermittler bitten unter 04101 2020 um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell