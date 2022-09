Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: betrunkene Radfahrerin durch Sturz verletzt

Weisenheim am Berg (ots)

Am 12.09.22 gegen 18:15 Uhr fuhr eine 17-jährige Radfahrerin aus dem Kreis Bad Dürkheim, in Weisenheim am Berg von der Bobenheimer Straße auf die L517 auf. Die Radfahrerin kam hierbei allein beteiligt zu Sturz. Die Radfahrerin verletzte sich jedoch nicht nur durch das reine Unfallgeschehen, sondern auch durch eine in der Hand mitgeführten Weinflasche, welche zu Bruch ging und zu mehreren Schnittverletzungen führte. Die Radfahrerin musste durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt werden und wurde anschließend zur Weiterbehandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde durch die Polizeibeamten eine Alkoholisierung der Verunfallten festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,49 Promille bei der Jugendlichen. Es wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und im Krankenhaus wurde eine Blutprobe entnommen.

