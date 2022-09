POL-PDNW: PI Grünstadt: Gemeinsame Schulwegkontrolle von Polizei Grünstadt und VG Leiningerland

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

PI Grünstadt: Gemeinsame Schulwegkontrolle von Polizei Grünstadt und VG Leiningerland

Dirmstein

In der Bahnhofstraße vor der dortigen Grundschule herrscht vor Schulbeginn reger Verkehr. Ankommende Schulbusse, aussteigende Kinder, die anschließend die Straße zur Schule hin überqueren müssen... Und dann kommen auch noch die "Elterntaxis", so im Fachjargon gerne von der Polizei betitelt. Eltern (oder Großeltern), die ihr Kind möglichst bis an die Bordsteinkante des Schulgebäudes fahren und dort aussteigen lassen möchten. Geeignete Haltemöglichkeiten oder gar Parkplätze gibt es hierfür jedoch kaum vor der Schule. Dies führt dann natürlich zu gefährlichen Konflikten mit Fußgängern, haltenden Schulbussen oder anderen Verkehrsteilnehmern. Nicht selten werden Gehwege blockiert oder es wird trotz vorhandener Beschilderung in verbotenen Zonen angehalten. So hatten die kontrollierenden Beamtinnen und Beamten von Polizei und Verkehrsüberwachung alle Hände voll zu tun an diesem Morgen. Es wurden gleich mehrere Kinder ohne geeigneten Kindersitz festgestellt. Auch der Sicherheitsgurt bei den Erwachsenen war nicht immer angelegt, darüber hinaus wurden auch noch Fahrzeugmängel oder nicht mitgeführte Dokumente wie Führerschein und Fahrzeugschein sowie etliche Parkverstöße festgestellt und bemängelt. Aber es ging nicht nur ums abkassieren, in erster Linie sollte "Der sichere Schulweg für die Kinder" im zentralen Mittelpunkt stehen. Die Kontrollierenden nahmen sich hierfür viel Zeit und Geduld, es wurden rechtliche Fragen beantwortet, zum Thema Rückhaltesysteme gab es Beratung und es wurden dazu Infobroschüren gereicht. Für die zukünftige Verkehrssicherheit an der Dirmsteiner Grundschule sollte also, auch und insbesondere durch den offenen Dialog zwischen Polizei und den Verkehrsteilnehmern, eine deutliche Verbesserung zu erwarten sein. Zumindest wäre dies für alle dort zur Schule gehenden Kinder mehr als wünschenswert.

