Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht durch betrunkenen PKW-Fahrer

Bad Dürkheim (ots)

Am 12.09.2022 gegen 23:00 Uhr ereignete sich in Bad Dürkheim, in der Weinstraße eine Verkehrsunfallflucht durch einen 67-jährigen PKW-Fahrer aus dem Kreis Bad Dürkheim. Dieser kollidierte auf der Fahrt von Bad Dürkheim nach Ungstein, mit einem geparkten PKW in der Weinstraße in Bad Dürkheim Ungstein. Beide PKW wurden durch den Zusammenstoß erheblich beschädigt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von 15.000 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete nach der Kollision mit seinem beschädigten PKW von der Örtlichkeit. Der Unfall konnte durch den Geschädigten selbst beobachtet werden, welcher die Polizei verständigte. Im Rahmen der Fahndung konnte der Unfallverursacher bei dem Eintreffen an seiner Wohnanschrift festgestellt werden. Dieser stand unter erheblichen Alkoholeinfluss von 1,28 Promille (Atemalkoholtest). Der PKW wies offensichtliche Unfallspuren auf, welche auf eine Unfallbeteiligung schließen ließen. Es wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Dem Beschuldigten wurde im weiteren Verlauf eine Blutprobe entnommen und die Fahrerlaubnis wurde vorläufig entzogen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell