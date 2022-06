Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Graffiti

Neukirchen-Vluyn (ots)

Unbekannte sprühten ein etwa 4 m x 1,5 m großes Graffiti auf eine Garagenwand an der Straße Am Schmitzfeld. Die Tat ereignete sich am Mittwoch zwischen 20:30 Uhr und Mitternacht.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neukirchen Vluyn, Tel.: 02845 / 30920, entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell