Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Hamm-Mitte (ots)

Im Kreuzungsbereich Goethestraße Ecke Feidikstraße kam es am Samstag, 30. April, zu einem Verkehrsunfall. Eine 25-jährige Frau aus Bönen befuhr mit ihrem Opel gegen 23.30 Uhr die Feidikstraße in Richtung Westen. Beim Linksabbiegen kam es im Kreuzungsbereich zu einer Kollision mit dem Ford einer 53-jährigen Frau aus Hamm. Diese befuhr die Goethestraße zuvor in Richtung stadteinwärts. Beide Fahrzeugführerinnen wurden leicht verletzt. Die Opel-Fahrerin wurde zwecks ambulanter einem Hammer Krankenhaus zugeführt. Die Fahrerin des Ford wurde an der Unfallstelle kurzzeitig behandelt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf zirka 12000 Euro. Der Kreuzungsbereich war während der Unfallaufnahme gesperrt.(lh)

