Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Einbruch

Hünxe (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in eine Lagerhalle an der Straße Bannemer Feld ein. Sie stahlen u.a. Sound- und Lichtequipment einer Eventtechnik-Firma.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Hünxe, Tel.: 02858 / 918100, entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell