Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrzeug mit Graffiti besprüht - Zeugen gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Gestern, am 15.09.2022, gegen 19 Uhr, parkte ein 42-jähriger Neustadter seinen LKW auf einem Supermarktparkplatz in der Winzinger Straße in 67433 Neustadt/Weinstraße. Als er heute Morgen, gegen 07:00 Uhr, wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte er fest, dass dieses rundherum mit Graffitis besprüht wurde. Durch die Graffiti wurde ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro verursacht. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Zeugen, welche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße unter 06321 854-0 oder pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

