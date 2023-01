Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Heckscheibe an Nissan beschädigt

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte Täter haben am Wochenende in der Leininger Straße einen Pkw beschädigt. Der Nissan Qashqai wurde am Freitagabend gegen 18 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 18 abgestellt. Als der Fahrzeughalter am Samstagmorgen zu seinem Auto kam, stellte er einen Schaden an der Heckscheibe fest: Die gesamte Scheibe ist gesprungen und hat zudem an der rechten unteren Ecke ein Loch.

Wie es zu dieser Beschädigung kam, ist bislang unklar. Hinweise auf möglich Verursacher konnte der 42-Jährige nicht geben. Er hatte nichts Verdächtiges wahrgenommen. Zeugen, denen zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 9 Uhr, etwas aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

